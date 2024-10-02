الشيخ حمودي: الصواريخ الإيرانية ترسم خريطة لشرق أوسط جديد

وقال الشيخ همام حمودي في بيانه الذي نشر أمس الثلاثاء: إننا أمام شرق أوسط جديد، شرق أوسط حر في أيدي أبنائه، ولن يسمحوا لنتنياهو وأتباعه بفرض حكمهم على الدول الحرة والشجاعة في المنطقة.

وأضاف: لقد بدأ نصر الله، والرد المدمر على الكيان الصهيوني الشرير والعدواني الذي أطلق النار من داخل أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نهنئ كافة الأمة الإسلامية والأمم المظلومة وأرواح جميع الأبرياء في فلسطين ولبنان وروح سيد المقاومة الشهيد حسن نصر الله والشهيد إسماعيل هنية.

وأضاف الشيخ حمودي أن هذه الصواريخ التي استهدفت العدو الصهيوني مسحت الدموع من عيون الأطفال وأشفت قلوب الأيتام والنازحين المجاهدين، وعززت الإرادة لمواصلة المشوار.

وأوضح أن الصواريخ الإيرانية سحقت كبرياء "إسرائيل"، وفي الوقت نفسه جعلت الحكومات الداعمة والمذلة حذرة من المخططات الخطيرة التي يريد الاحتلال دفع المنطقة إليها.

وأكد الشيخ حمودي أن راية المقاومة ستبقى عالية منتصرة على طغيان ووحشية الكيان الصهيوني.

وصرح أن القدس هدفنا وهو الوعد الصادق وفتوى المرجعيات العليا وقرار كل الأحرار بأننا سنصلي في القدس بعون الله.

وأعلن الحرس الثوري للجمهورية الاسلامية الايرانية مساء أمس الثلاثاء، عن شن هجوم صاروخي على مواقع العدو الاسرائيلي في فلسطين المحتلة.

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