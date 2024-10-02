٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85615182
T T
٠ Persons

سمات

تمديد إلغاء كافة الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد

٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص
رمز الخبر: 85615182
تمديد إلغاء كافة الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد

طهران/ 2 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قال المتحدث باسم مؤسسة الطيران المدني "جعفر يازرلو"، إنه تم إلغاء كافة الرحلات الجوية في البلاد حتى غد الخميس، وذلك لحماية سلامة وأمان الطيران نظرا إلى الوضع في المنطقة.

وأكد يازرلو لا داعي للقلق بشأن رسوم تذكرة الطيران المدفوعة، وإذا لزم الأمر، سيتم استرداد جميع رسوم التذاكر الخاصة بهم.

وأعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان له مساء أمس الثلاثاء، عن بدء الهجوم الصاروخي على كيان الاحتلال الصهيوني بدعم من الجيش ووزارة الدفاع وقد تمت الموافقة على هذه العملية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

 وجاء في البيان: استهدفنا قلب الأراضي المحتلة ردا على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله والشهيد نيلفروشان.

وحذر البيان أنه إن قام الكيان الصهيوني بابداء ردة فعل عسكرية على هذه العملية التي جاءت متطابقة مع الحقوق القانونية للبلاد والقوانين الدولية، فانه سيواجه بهجمات ماحقة ومدمرة لاحقة.

انتهى**3276

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .