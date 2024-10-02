تمديد إلغاء كافة الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد

وأكد يازرلو لا داعي للقلق بشأن رسوم تذكرة الطيران المدفوعة، وإذا لزم الأمر، سيتم استرداد جميع رسوم التذاكر الخاصة بهم.

وأعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان له مساء أمس الثلاثاء، عن بدء الهجوم الصاروخي على كيان الاحتلال الصهيوني بدعم من الجيش ووزارة الدفاع وقد تمت الموافقة على هذه العملية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في البيان: استهدفنا قلب الأراضي المحتلة ردا على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله والشهيد نيلفروشان.

وحذر البيان أنه إن قام الكيان الصهيوني بابداء ردة فعل عسكرية على هذه العملية التي جاءت متطابقة مع الحقوق القانونية للبلاد والقوانين الدولية، فانه سيواجه بهجمات ماحقة ومدمرة لاحقة.

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