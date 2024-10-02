٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٨ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85615212
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حماس: العملية البطولية في يافا المحتلة رد طبيعي على حرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة ولبنان

٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٨ ص
رمز الخبر: 85615212
حماس: العملية البطولية في يافا المحتلة رد طبيعي على حرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة ولبنان

طهران/ 2 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "العملية البطولية التي نفذها أبطال شعبنا في قلب مدينة يافا المحتلة، هي رد طبيعي على حرب الإبادة الجماعية والعدوان الصهيوني المستمر الذي يرتكبه العدو الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس، ولبنان".

وأضافت الحركة في البيان لها، اليوم الأربعاء، أننا "إذ نبارك هذه العملية البطولية، فإننا نؤكد أن كل الأعمال البطولية التي ينفذها أبناء شعبنا الأبطال ضد الاحتلال الصهيوني، تأتي ردا على عدوانه وجرائمه ودفاعا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ونؤكد أن الاحتلال وحكومته الفاشية سيدفعون ثمن جرائمهم وعدوانهم".

وتابعت: إننا "ندعو جماهير شعبنا وشبابنا الثائر في عموم الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد كل أشكال المقاومة والاشتباك مع العدو الصهيوني بكل الوسائل، انتصارا لأهلنا في قطاع غزة، ودفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك".

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