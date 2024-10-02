حماس: العملية البطولية في يافا المحتلة رد طبيعي على حرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة ولبنان

وأضافت الحركة في البيان لها، اليوم الأربعاء، أننا "إذ نبارك هذه العملية البطولية، فإننا نؤكد أن كل الأعمال البطولية التي ينفذها أبناء شعبنا الأبطال ضد الاحتلال الصهيوني، تأتي ردا على عدوانه وجرائمه ودفاعا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ونؤكد أن الاحتلال وحكومته الفاشية سيدفعون ثمن جرائمهم وعدوانهم".

وتابعت: إننا "ندعو جماهير شعبنا وشبابنا الثائر في عموم الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد كل أشكال المقاومة والاشتباك مع العدو الصهيوني بكل الوسائل، انتصارا لأهلنا في قطاع غزة، ودفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك".

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