٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣٨ م
رمز الخبر: 85615669
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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قبل مغادرته طهران وتوجهه الى قطر؛

بزشكيان يوضح برنامج زيارته الى قطر

٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣٨ م
رمز الخبر: 85615669
بزشكيان يوضح برنامج زيارته الى قطر

طهران/2 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قبل مغادرته طهران وتوجهه الى قطر، القى الرئيس الايراني كلمة في مطار مهرآباد في طهران موضحا فيها برنامج زيارته الى قطر .

يتوجه اليوم الاربعاء الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى قطر لعقد لقاء ثنائي رسمي مع أمير قطر والمشاركة في اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD) .

وجاءت هذه الزيارة التي تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن المقرر أن يعقد بزشكيان لقاء رسميا مع أمير قطر.

كما سيشارك الرئيس الايراني في اجتماع وفدي البلدين رفيعي المستوى، كما ستقام مراسم توقيع وثائق التعاون المشترك بين البلدين.

هذا ويتخلل برنامج زيارة الرئيس الايراني الى قطر  القائه كلمة في اليوم الثاني من الزيارة بالاجتماع الـ19 لمنتدى حوار التعاون الآسيوي ومن المحتمل أن يعقد لقاءات مع بعض قادة ومسؤولي الدول المشاركة في هذا المنتدى.

انتهى**ر.م.

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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