ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41689 شهيدا

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96،625 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 51 شهيدا و165 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت تقارير أشارت نقلا عن مصادر طبية، إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 79 شهيدا، منهم 53 في خان يونس جنوبي القطاع، منذ فجر اليوم الأربعاء.

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