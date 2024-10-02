٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٤١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85615703
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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 41 ألفا و689

٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٤١ م
رمز الخبر: 85615703
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 41 ألفا و689

طهران/ 2 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الى 41 ألفا و689 شهيدا و 96 ألفا و625 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة ان 51 شهيدا و165 إصابة في قصف للاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,689 شهيداً و96,625 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولفتت الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وشنت قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.

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