اجتماع كبير لأهالي طهران لإدانة جرائم الاحتلال الصهيوني + فيديو

وردا على جريمة الاحتلال الصهيوني باستشهاد قائد المقاومة السيد حسن نصر الله، انطلق اليوم الأربعاء، تجمع كبير لأهالي طهران في ساحة الإمام الحسين (ع) بالعاصمة طهران.

واذ أدانوا بشدة جريمة الكيان الصهيوني في اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فقد أيد المتظاهرون خلال التجمع بقوة العملية الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني والتي استهدفت الأراضي المحتلة ردا على اغتيال قادة المقاومة.

وفي التجمع أعلن المتظاهرون اشمئزازهم من الكيان الصهيوني وداعميه مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" وأكدوا على مواصلة طريق السيد شهيد المقاومة.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان له، مساء أمس الثلاثاء، عن بدء الهجوم الصاروخي على كيان الاحتلال الصهيوني بدعم من الجيش ووزارة الدفاع وقد تمت الموافقة على هذه العملية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

واضاف الحرس عبر بيانه : استهدفنا قلب الأراضي المحتلة ردا على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله والشهيد نيلفروشان.

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