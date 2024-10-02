٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85615826
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خلال اجتماع سفراء الدول الاعضاء بحركة عدم الانحياز في جنيف؛

طهران تؤكد على دور الشهيد نصر الله في مواجهة الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني

٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٠٦ م
رمز الخبر: 85615826
طهران تؤكد على دور الشهيد نصر الله في مواجهة الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني

لندن / 2 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا- اكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف "علي بحريني"، على اهمية الدور الذي قام به الامين العام الشهيد لحزب الله لبنان "السيد حسن نصر الله" (رضوان الله عليه)، على صعيد النضال من اجل الحرية والعدالة والتصدي للاحتلال والجرائم الصهيونية.

وافادت ارنا، ان السفير بحريني، قال ذلك خلال اجتماع "حركة عدم الانحياز" الذي عقد على هامش الاجتماع الـ 57 لمجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف.

واشار الدبلوماسي الايراني، الى جرائم الابادة الجماعية المستديمة واليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني داخل الاراضي المحتلة الفلسطينية، واتساعها الى لبنان خلال الايام الاخيرة؛ كما تحدث حول تضحيات سيد المقاومة الشهيد نصر الله ضد الكيان المحتل وجرائمه وسياساته التوسعية.

ومضى الى القول : ان جرائم الكيان الصهيوني في غزة، هي مثال واضح على القتل الجماعي الذي يتم بدعم الغرب؛ مؤكدا بان التقارير التي تتحدث عن عشرات الاف الضحايا بين شهيد وجريح بغزة ولبنان، هي ليست ارقاما فحسب وانما ارواح مقدسة قد زهقت بفعل الكيان الغاصب وجرائم الابادة وخططه التوسعية.

انتهى ** ح ع

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