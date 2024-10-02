جيش العدو الصهيوني يقرّ بمقتل 14 من قواته جنوب لبنان

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" هذا الاعتراف عن المصادر العبرية ذاتها، ، كما اشارت الى بيان لجيش الاحتلال، ان ضابطا "إسرائيليا" قتل في معارك بلبنان، وذلك على أعقاب توغل للجيش الصهيوني عبر الحدود "لاستهداف مواقع لحزب الله".

واوضح جيش العدو في بيان له الاربعاء، أن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما، سقط أثناء القتال في لبنان".

من جانب اخر، اعلن حزب الله لبنان في بيان اليوم ايضا، بأنه يخوض اشتباكات جديدة مع قوات تابعة للكيان الصهيوني حاولت التسلل الى بلدة جنوبي البلاد.

واضاف الحزب : ان المقاومة الإسلامية تخوض اشتباكات مع جنود العدو المتسللة إلى بلدة مارون الراس، في جنوب لبنان؛ مشيرا إلى استمرار هذه الاشتباكات التي افضت الى اصابات في صفوف القوات "الإسرائيلية".

انتهى ** ح ع