الرئس بزشكيان : "اسرائيل" هي التي اغتالت الشهيد هنية في طهران

واضاف الرئيس بزشكيان : لقد طلب منا الامريكيون والاوروبيون، بان لا نقدم على اي خطوة حتى يتم السلام بغزة في غضون اسبوع؛ ونحن صبرنا املا بالتوصل الى السلام لكنهم تمادوا في مجازرهم وباتوا اكثر تهورا.

علما ان الرئيس الايراني بدا زيارته الى الدوحة اليوم الاربعاء، تلبية لدعوة امير قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني"، للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD)، حيث سيلقي كلمته، كما سيجري مباحثات مع عدد من نظرائه وقادة الدول المشاركة في هذا الاجتماع.

وسيعقد الرئيس بزشكيان قمة ثنائية مع الامير تميم ال ثاني، خلال زيارته الرسمية الى دولة قطر الي تستغرق يومين، كما سيرعى اجتماع اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم القطريين، ومراسم توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين.

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