٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٤٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85615947
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العراق يفصل دبلوماسية لم تنسحب من كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة

٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٤٥ م
رمز الخبر: 85615947
العراق يفصل دبلوماسية لم تنسحب من كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة

طهران/ 2 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا-قرَّر العراق إلغاء عضوية موظفة دبلوماسية من بعثته إلى الأمم المتحدة، على خلفية بقائها في قاعة اجتماعات الجمعية العامة أثناء خطاب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، رغم انسحاب وفود عربية وأجنبية.

وتداولت منصات رقمية صورة مأخوذة من فيديو للأمم المتحدة، تظهر فيها الدبلوماسية العراقية "سمر بشير القيسي" وهي تجلس في مقعد العراق خلال كلمة نتنياهو، بينما كانت قاعة الاجتماع الدولي شبه خالية.

وهاجم ناشطون عراقيون وزارة الخارجية، مؤكدين ان "سلوك الموظفة رفيعة المستوى، أحرج العراق في الحفل الدولي".

وفي هذا السياق قالت مصادر، أن "وزارة الخارجية العراقية اتخذت إجراءً بالتحقيق الفوري مع الدبلوماسية، وتقرر على اثره إلغاء بعثتها من ممثلية العراق بالأمم المتحدة".

انتهی**2054

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المصدر / وکالات

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