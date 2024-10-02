العراق يفصل دبلوماسية لم تنسحب من كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة

وتداولت منصات رقمية صورة مأخوذة من فيديو للأمم المتحدة، تظهر فيها الدبلوماسية العراقية "سمر بشير القيسي" وهي تجلس في مقعد العراق خلال كلمة نتنياهو، بينما كانت قاعة الاجتماع الدولي شبه خالية.

وهاجم ناشطون عراقيون وزارة الخارجية، مؤكدين ان "سلوك الموظفة رفيعة المستوى، أحرج العراق في الحفل الدولي".

وفي هذا السياق قالت مصادر، أن "وزارة الخارجية العراقية اتخذت إجراءً بالتحقيق الفوري مع الدبلوماسية، وتقرر على اثره إلغاء بعثتها من ممثلية العراق بالأمم المتحدة".

انتهی**2054

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المصدر / وکالات