وزير الاتصالات الايراني : ينبغي مواجهة استخدام أجهزة الاتصالات لأغراض إرهابية

وخلال لقائه الأمين العام لاتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات "ماسانوري كوندو، على هامش ورشة عمل "أحدث الاتجاهات والتقنيات الجديدة" لمجلس منظمي الاتصالات في جنوب آسيا(SATRC) والتي استضافتها إيران، اعتبر هاشمي، الجرائم الإرهابية مثل قتل المدنيين، وخاصة الأطفال في فلسطين ولبنان باستخدام أجهزة الاتصالات، زعزعت ثقة الجمهور في التكنولوجيا.

واوضح أن الاستخدام الإرهابي لمعدات الاتصالات يعطل الاتجاه المتزايد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد.

وتطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، الى سياسة التعددية والتعاون الإقليمي التي تنتهجهما الجمهورية الإسلامية الايرانية، معربا عن أمله في أن يتطور تعاون إيران مع اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT).

كما تباحث الطرفان حول أنشطة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات والدول الأعضاء فيه وسبل توسيع التعاون فيما يتعلق بتطوير التقنيات الجديدة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

الى ذلك، أدان "كوندو" أي استخدام لمعدات الاتصالات لأغراض إرهابية، معتبرا ان تكنولوجيا المعلومات ومعدات الاتصالات يجب أن تستخدم لصالح الإنسانية.

واشاد الأمين العام لاتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات في لقائه هاشمي، بأنشطة وفعاليت إيران كدولة مؤسسة في اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات، لافتا الى ان تطوير تكنولوجيات المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس (5G) يعتمد على أنشطة وأعمال الدول الأعضاء في الاتحاد.

كما ثمن هذا المسؤول الدولي، مبادرة إيران حول عقد ورشة عمل تعنى بأحدث الاتجاهات والتقنيات الجديدة، وايضا المشاركة الكبيرة للشركات الأعضاء في هذه الورشة؛ داعيا وزير الاتصالات الايراني لحضور المؤتمر الوزاري لاتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات التي ستعقد في اليابان العام المقبل.

انتهى** ر.م