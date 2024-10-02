بقائي يخلف كنعاني متحدثا باسم الخارجية الايرانية

وافادت ارنا، ان بقائي شغل عددا من المناصب القيادية في وزارة الخارجية الايرانية، بما في ذلك مساعدا لوزير الخارجية، وسفير ومبعوث ايران الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف خلال الاعوام 2018 الى 2022م.

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