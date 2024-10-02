بقائي يخلف كنعاني متحدثا باسم الخارجية الايرانية

وافادت ارنا، ان بقائي شغل عددا من المناصب القيادية في وزارة الخارجية الايرانية، بما في ذلك مساعدا لوزير الخارجية، وسفير ومبعوث ايران الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف خلال الاعوام 2018 الى 2022م.
انتهى ** ح ع
طهران / 2 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - اصدر وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، قرارا بتعيين الدبلوماسي "اسماعيل بقائي" متحدثا باسم الخارجية، بديلا عن المتحدث السابق "ناصر كنعاني".
وافادت ارنا، ان بقائي شغل عددا من المناصب القيادية في وزارة الخارجية الايرانية، بما في ذلك مساعدا لوزير الخارجية، وسفير ومبعوث ايران الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف خلال الاعوام 2018 الى 2022م.
انتهى ** ح ع
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