ولايتي : العلاقات بين إيران وروسيا وثيقة واخذة بالتوسع

والتقى ولايتي، اليوم الاربعاء، "ألكسندر لافرينتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا.

وجرى خلال هذا اللقاء، البحث والتشاور حول مجالات التعاون الايراني الروسي فيما يتعلق بآخر التطورات الإقليمية، خاصة الاحداث في غزة وحل الأزمة بسوريا ولبنان.

وفي إشارة إلى جرائم الکیان الصهيوني فيما يتعلق بإبادة الفلسطينيين والاعتداءات الأخيرة على لبنان وسوريا بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، أكد ولايتي على ضرورة وقف آلة القتل لهذا الکیان الغاصب.

الى ذلك، اعرب المبعوث الروسي الخاص بالشؤون السورية، عن ارتياحه للقاء ولايتي، مؤكدا على تعزيز العلاقات بين البلدين، وقال : إن قضايا المنطقة تمر في وضع حساس للغاية ويجب اتخاذ خطوات في اتجاه السلام والاستقرار.

كما تم في هذا اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون في سياق حل الأزمات الراهنة وإحلال السلام والأمن الاقليميين.

انتهی**2054 / ح ع **