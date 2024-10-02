٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85616076
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على امتداد زيارة الرئيس بزشكيان الى قطر.. طهران والدوحة توقعان 6 مذكرات للتعاون المشترك

٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٨ م
رمز الخبر: 85616076
على امتداد زيارة الرئيس بزشكيان الى قطر.. طهران والدوحة توقعان 6 مذكرات للتعاون المشترك

طهران / 2 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - وقع كبار المسؤولين الايرانيين والقطريين، على امتداد زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية "الدكتور مسعود بزشكيان" والوفد المرافق الى الدوحة اليوم الاربعاء، وقعا على 6 وثائق للتعاون الثنائي بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.

وتضمنت الاتفاقات الموقعة بين اعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس الايراني مع نظرائهم القطريين، التعاون الثنائي في مجالات الصحة وتطوير ميناء الدير، والترفيه والتجارة الحيوية، والخطط التنفيذية ذات الصلة بالتعاون الثقافي لغاية العام 2016.

علما ان الرئيس بزشكيان، بدا زيارة الى الدوحة اليوم الاربعاء، تلبية لدعوة امير قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني"، للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD)؛ حيث سيلقي كلمته، كما سيجري مباحثات مع عدد من نظرائه وقادة الدول المشاركة في هذا الاجتماع.

واقام الشيخ تميم، مراسم استقبال رسمية للرئيس الايراني، ومن ثم بدا الاجتماع بين اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم القطريين، حيث تم التوقيع على 6 مذكرات تفاهم مشتركة.

انتهى ** ح ع

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