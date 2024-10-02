رئيس الجمهورية يؤكد ان العلاقات بين ايران وقطر مميزة ومتنامية

وقال بزشكيان خلال المحادثات بين وفدي البلدين رفيعي المستوى في الدوحة ان تحقق مشروع اتحاد البلدان الاسلامية يسهم في ايجاد العديد من الفرص لتبادل الطاقات والامكانات في القطاعات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية بين البلدين مضيفا ان قطر تتمتع بامكانات جيدة للاضطلاع بدور في تحقيق هذا المشروع المهم للغاية.

وتطرق رئيس الجمهورية الى التصعيد والازمات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في المنطقة قائلا ان هذا الكيان برهن ان لا حدود له في ارتكاب الجريمة والقتل وان اجراء القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في استهداف الاهداف العسكرية والامنية لهذا الكيان جاء كرد على استمرار جرائمه واعماله الوحشية.

اما امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني فقد اكد في الاجتماع على العلاقات الطيبة جدا والمتنامية بين البلدين وقال ان ايران وقطر يقيمان منذ القدم علاقات جيدة جدا ورغم النهوض بها خلال السنوات الاخيرة، الا اننا لم نصل بعد الى الاهداف المنشودة للبلدين.

واشار الى التعاون والتنسيق الثنائي والاقليمي مع ايران وقال اننا سنبذل جهدنا من خلال تشكيل اللجان المشتركة، لايصال التبادل والتعاون بين البلدين الى المستوى المرجو.

وتطرق امير قطر في جانب اخر الى جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وقال ان الاجراء الاجرامي لهذا الكيان في اغتيال الشهيد هنية في اليوم الاول من بدء الرئيس بزشكيان مهام عمله مؤشر على المحاولات التصعيدية لهذا الكيان في القضاء على الجهود الرامية لاحلال السلام والامن في المنطقة. اننا على علم تام بمؤامرات هذا الكيان وسنواصل في الوقت ذاته جهودنا للحد من توسيع رقعة الازمة والحرب في المنطقة.