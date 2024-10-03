مسوؤل يدعو مجلس الامن لوضع عقوبات شديدة على اسرائيل

وحول العملية الصاروخية الايرانية الاخيرة ضد اسرائيل قال تخت روانجي في حديث مع "ارنا" أننا ابلغنا مجلس الامن الدولي في كل مرة اعتدى فيها الكيان الصهيوني على مصالحنا وسيادتنا.

واضاف انه عندما تعرضت سفارتنا في دمشق لهجوم، ابلغنا مجلس الامن بذلك ولم يتخذ اجراء، وعندما استشهد اسماعيل هنية في طهران، ابلغنا مجلس الامن بذلك ولم يتخذ اجراء، والسبب واضح.

واكد ان الدعم الامريكي وبعض الدول الاوروبية للكيان الصهيوني يمنع مجلس الامن من الوفاء بمسؤوليته تجاه السلام والامن الدوليين.

وفي معرض اشارته الى العملية الصاروخية الايرانية الاخيرة قال تخت روانجي اننا اعلنا بانها قد انتهت في هذه المرحلة، وان ارادوا القيام بمغامرات جديدة، فانهم سيواجهون قطعا برد شديد، واطلعنا الاطراف الاخرى بهذا الموضوع بصورة رسمية وعن طريق القنوات الدبلوماسية.