المتحدث باسم الخارجية يدعو مجموعة السبع لاستخدام ادواتها لانهاء الابادة الجماعية

وتعقيبا على البيان الاخير لمجموعة السبع، استنكر بقائي اليوم الخميس التوجه المنحاز وغير المسؤول لهذه المجموعة فيما يخص تطورات منطقة غرب اسيا معتبرا ان الضربة الصاروخية الاخيرة لايران جاءت كرد ضروري على الممارسات العدوانية للكيان المحتل وفي اطار حق الدفاع المشروع، منددا باللجوء الى التهديد والعقوبات للضغط على الشعب الايراني.

واكد بقائي عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على حماية الامن القومي والمصالح الحيوية للشعب الايراني في المنطقة معتبرا ان التدخلات غير المسؤولة لبعض اللاعبين من خارج المنطقة بما فيها امريكا لا سيما عن طريق استمرار الدعم الشامل للكيان الاسرائيلي المحتل، بانه السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار والامن في غرب اسيا.

وكان قادة مجموعة السبع قد نددوا في بيان بالرد الايراني المشروع على الاجراءات العدوانية للكيان الصهيوني.

وتضم مجموعة السبع كلا من کندا وفرنسا وألمانيا وایطالیا واليابان وبريطانيا وامریکا.