واشنطن ارسلت ثلاث رسائل لطهران خلال نصف ساعة عن طريق بغداد

واضافت وكالة انباء "بغداد اليوم" التي أوردت النبا نقلا عن المصدر المذكور الذي لم تسمه ان امريكا رصدت القدرات الايرانية المتزايدة في مجال الصواريخ بما فيها الصواريخ فرط الصوتية التي اثارت قلق امريكا الجاد.

واضافت الوكالة اليوم الخميس نقلا عن مصدر عراقي مطلع ان القلق الامريكي من الصواريخ فرط الصوتية الايرانية ناجم عن ان منظومة باتريوت وباقي منظوماتها الدفاعية غير قادرة على اعتراض هذه الصواريخ.

وتابع انه لهذا السبب ارسلت امريكا ثلاث رسائل الى ايران عن طريق بغداد موضحا ان محتوى الرسائل هو "لا تهاجموا قواعدنا العسكرية في المنطقة."

وابلغ هذا المصدر الاخباري، وكالة ابناء "بغداد اليوم" ان واشنطن قلقة من تقوم ايران مع مجموعات المقاومة الاسلامية في المنطقة، بضرب القواعد العسكرية الامريكية في المنطقة.