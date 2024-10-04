الاحتلال يرتكب مجزرةً في مخيم طولكرم: 18 شهيداً في غارة استهدفت مقهى

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 18 شخصاً في المجزرة، بينما جُرح آخرون من جراء الاستهداف، بحيث يعانون جروحاً متفاوتة.

وعقب شنّ الغارة على المقهى، هرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان، حيث تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وأظهرت مشاهد تداولها رواد التواصل الاجتماعي تطاير أشلاء الشهداء، ونقلها بالصناديق إلى المستشفيات.

ورغم العدوان المستمر، تواصل المقاومة في الضفة تصديها لقوات الاحتلال والتحامها في ملحمة "طوفان الأقصى"، مكبدة إياها الخسائر الكبيرة.

وقبل يومين، خاضت المقاومة اشتباكاتٍ ضاريةً ضد قوات الاحتلال المقتحمة مخيم طولكرم والبلدة القديمة ومخيم العين في نابلس، مستهدفةً إياها بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، ومحققةً إصابات مباشرة.

وفجّرت كتائب شهداء الأقصى جرافةً عسكريةً إسرائيليةً، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، في محور حارة الحمام في مخيم طولكرم، وهي الحارة التي ارتكب فيها الاحتلال المجزرة، ما أدى إلى إعطابها وإخراجها من الخدمة.

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