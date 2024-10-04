٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤١ ص
رمز الخبر: 85617056
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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إقامة صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة الإسلاميّة؛

ابناء ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية الايرانية ينتظرون لقاء قائد الثورة الاسلامية

٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤١ ص
رمز الخبر: 85617056
ابناء ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية الايرانية ينتظرون لقاء قائد الثورة الاسلامية

طهران/ 4 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- منذ ساعات الفجر الاولى توجه ابناء ولاية الفقيه الى مصلى الامام الخميني (ره) في طهران للقاء قائد الثورة مرة اخرى وأداء صلاة الجمعة في طهران بإماماته .

تُقام مراسم تكريم المجاهد في سبيل الله وسيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان، من قبل قائد الثورة الإسلاميّة يوم الجمعة 04/10/2024 في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القدس الشريف في مصلّى الإمام الخميني (ره) بطهران.

وتلي هذه المراسم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلاميّة، إثر الشهادة المحفوفة بالمظلوميّة لرافع راية المقاومة وتحرير القدس وفلسطين، السيّد حسن نصرالله، وعلى أعتاب الذكرى السنويّة الأولى لملحمة طوفان الأقصى التي سطّرها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في فلسطين.

ومنذ ساعات الفجر الاولى يتدفق المصلون ابناء ولاية الفقيه من كل انحاء ايران نحو مكان الصلاة حاملين صور قائد الثورة الاسلامية وسيد المقاومة الشهيد نصر الله والشهيد القائد قاسم سليماني وشهداء المقاومة ورموزها.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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