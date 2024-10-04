٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٠١ ص
رمز الخبر: 85617136
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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بدء مراسم تكريم سيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله بطهران

٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٠١ ص
رمز الخبر: 85617136
بدء مراسم تكريم سيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله بطهران

طهران/4 تشرين الاول/اكتوبر/-ارنا-بدأت صباح الیوم الجمعة مراسم تكريم المجاهد في سبيل الله وسيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان في طهران.

وتقام هذه المراسم من قبل قائد الثورة الإسلاميّة اليوم الجمعة في مصلّى الإمام الخميني (ره) بطهران

وتلي هذه المراسم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلاميّة، إثر الشهادة المحفوفة بالمظلوميّة لرافع راية المقاومة وتحرير القدس وفلسطين، السيّد حسن نصرالله، وعلى أعتاب الذكرى السنويّة الأولى لملحمة طوفان الأقصى التي سطّرها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في فلسطين.

ومنذ ساعات الفجر الاولى يتدفق المصلون ابناء ولاية الفقيه من كل انحاء ايران نحو مكان الصلاة حاملين صور قائد الثورة الاسلامية وسيد المقاومة الشهيد نصر الله والشهيد القائد قاسم سليماني وشهداء المقاومة ورموزها.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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