سفير ايران في الكويت: الرد الصاروخي الايراني على المراكز العسكرية الصهيونية افرح قلوب الاحرار في العالم

واقيمت مراسم تكريمية وتأبينية للشهيد السيد حسن نصر الله ورفاقه الشهداء بحضور مدراء المؤسسات الإيرانية ومعلمي المدارس الإيرانية وعدد من العائلات الكويتية والإيرانية في مكان اقامة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في الكويت.

ورأى السفير الايراني لدى الكويت بأن الشهيد السيد حسن نصرالله كان سيد القلوب وانضم الى قافلة الخالدين في التاريخ، وهو ليس مصدر فخر للشيعة فحسب، بل مصدر شرف واعتزاز لكل الأحرار في العالم، مؤكدا على استمرا نهجه ومسيرته .

كما اعتبر توتونجي بأن الرد الصاروخي الايراني الساحق على المراكز العسكرية والامنية الصهيونية قد افرح قلوب الاحرار في العالم وخاصة شعبي لبنان وفلسطين.

انتهى**ر.م