وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت

وفي منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي،اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن وصول الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي الى بيروت العاصمة اللبنانية.

وافاد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي بأن الوفد الايراني الذي وصل الى بيروت يضمّ وزير الخارجية ونواب في البرلمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر.

وتابع بقائي بأنه سوف يتم تقديم 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان كجزء من المساعدات الإنسانية.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على ثبات ايران في تضامنها مع الشعب اللبناني الشجاع وعلى الجميع بالمنطقة إدراك الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان وعواقبه على دول المنطقة.

واضاف انه من المقرر ان يعقد لقاء بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

انتهى**ر.م