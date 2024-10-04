٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:١٤ ص
رمز الخبر: 85617149
T T
٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت

٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:١٤ ص
رمز الخبر: 85617149
وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت

طهران/4 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- افاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" بوصول وزير الخارجية والوفد المرافق له الى لبنان.

وفي منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي،اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن وصول الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي الى بيروت العاصمة اللبنانية.

وافاد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي بأن الوفد الايراني الذي وصل الى بيروت يضمّ وزير الخارجية ونواب في البرلمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر.

وتابع بقائي بأنه سوف يتم تقديم 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان كجزء من المساعدات الإنسانية.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على ثبات ايران في تضامنها مع الشعب اللبناني الشجاع وعلى الجميع بالمنطقة إدراك الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان وعواقبه على دول المنطقة.

واضاف انه من المقرر ان يعقد لقاء بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .