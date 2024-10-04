السفير الايراني لدى ارمينيا: الكيان الصهيوني دخل حرب الشوارع ووصل الى طريق مسدود لا مخرج له

اقامت السفارة الايرانية لدى يريفان مراسم تكريم واحياء لذكرى الشهيد السيد حسن نصرالله في المسجد الأزرق أو مسجد يريفان الكبير.

وخلال هذه المراسم رأى السفير الايراني لدى يريفان بأن استشهاد سيد المقاومة يعد خسارة كبيرة لانه شخصية عظيمة وفريدة ومتميزة في العالم الإسلامي.

ولفت سبحاني الى ان الكيان الصهيوني اعتقد بأنه ومن خلال اغتيال قادة المقاومة سوف يثبط عزيمة المقاومين وشعب المقاومة لكنه لا يعرف بأن طريق المقاومة ستستمر بعزيمة اكبر من ذي قبل لانها نهج ومدرسة لاتتوقف باستشهاد قادتها كما حصل وقت استشهاد السيد عباس الموسوي والقائد قاسم سليماني.

كما صرح السفير الايراني لدى ارمينيا بأن الكيان الصهيوني دخل حرب الشوارع ووصل الى طريق مسدود لا مخرج له ولا أحد يستطيع مساعدته.

واشار سبحاني الى ازدواجية المعايير الغربية المنافقة والتي تدعم الكيان الصهيوني قاتل الاطفال علنة ودون تردد وبكل قوتها.

وفي الاشارة الى أن الرد الصاروخي الايراني لم يحقق اهدافه، اوضح السفير الايراني لدى ارمينيا بأن اذا كان الرد الصاروخي الايراني لم يصب اهدافه فلماذا كل هذه الضجة والمطالبات بالرد عليه، مؤكدا على ان المجرمين توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم إذا هاجموا مرة أخرى ايران فسوف يواجهون ردا أقوى وكثر تدميرا من ذي قبل.

انتهى**ر.م