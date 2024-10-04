٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٤ ص
رمز الخبر: 85617181
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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مراسم تكريمية للسيد نصر الله في طهران بمشاركة قائد الثورة الاسلامية

٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٤ ص
رمز الخبر: 85617181
مراسم تكريمية للسيد نصر الله في طهران بمشاركة قائد الثورة الاسلامية

طهران/4 ترسن الاول/اكتوبر/ارنا-تقام مراسم تأبين الأمين العام لحزب الله سماحة القائد الشهيد السيد حسن نصر الله والقائد في حرس الثورة الإيرانية عباس نيلفروشان اليوم الجمعة بمشاركة قائد الثورة الاسلامية بمصلى الامام الخميني (ره) بطهران.

وتلي هذه المراسم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلاميّة، إثر الشهادة المحفوفة بالمظلوميّة لرافع راية المقاومة وتحرير القدس وفلسطين، السيّد حسن نصرالله، وعلى أعتاب الذكرى السنويّة الأولى لملحمة طوفان الأقصى التي سطّرها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في فلسطين.

ومنذ ساعات الفجر الاولى تتدفق حشود ابناء ولاية الفقيه الغفيرة من كل انحاء ايران نحو مكان الصلاة حاملين صور قائد الثورة الاسلامية وسيد المقاومة الشهيد نصر الله والشهيد القائد قاسم سليماني وشهداء المقاومة ورموزها.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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