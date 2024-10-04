رؤساء السلطات الايرانية الثلاث يشاركون في مراسم تكريم وتأبين سيد المقاومة في طهران

يشارك كل من رؤساء السلطات الايرانية الثلاث ، الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" و رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسین محسني ايجئي " في مراسم تكريم المجاهد في سبيل الله وسيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان، من قبل قائد الثورة الإسلاميّة يوم الجمعة في مصلّى الإمام الخميني (ره) بطهران.

كما يشارك في هذه المراسم النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا عارف.

وتلي هذه المراسم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلاميّة، إثر الشهادة المحفوفة بالمظلوميّة لرافع راية المقاومة وتحرير القدس وفلسطين، السيّد حسن نصرالله، وعلى أعتاب الذكرى السنويّة الأولى لملحمة طوفان الأقصى التي سطّرها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في فلسطين.

ومنذ ساعات الفجر الاولى يتدفق المصلون ابناء ولاية الفقيه من كل انحاء ايران نحو مكان الصلاة حاملين صور قائد الثورة الاسلامية وسيد المقاومة الشهيد نصر الله والشهيد القائد قاسم سليماني وشهداء المقاومة ورموزها.

انتهى**ر.م