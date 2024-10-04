بدء خطبة قائد الثورة الاسلامية في صلاة الجمعة بطهران

تُقام مراسم تكريم المجاهد في سبيل الله وسيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان، من قبل قائد الثورة الإسلاميّة يوم الجمعة في مصلّى الإمام الخميني (ره) بطهران.
انتهى**ر.م
طهران/4 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بدأت منذ بضع الوقت خطبة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي في صلاة الجمعة بطهران .
تُقام مراسم تكريم المجاهد في سبيل الله وسيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان، من قبل قائد الثورة الإسلاميّة يوم الجمعة في مصلّى الإمام الخميني (ره) بطهران.
انتهى**ر.م
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