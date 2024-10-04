٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٨ م
رمز الخبر: 85617200
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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خلال مراسم تكريم سيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله؛

بدء خطبة قائد الثورة الاسلامية في صلاة الجمعة بطهران

٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٨ م
رمز الخبر: 85617200
بدء خطبة قائد الثورة الاسلامية في صلاة الجمعة بطهران

طهران/4 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بدأت منذ بضع الوقت خطبة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي في صلاة الجمعة بطهران .

تُقام مراسم تكريم المجاهد في سبيل الله وسيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان، من قبل قائد الثورة الإسلاميّة يوم الجمعة في مصلّى الإمام الخميني (ره) بطهران.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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