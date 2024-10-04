بدء خطبة قائد الثورة الاسلامية في صلاة الجمعة بطهران

تُقام مراسم تكريم المجاهد في سبيل الله وسيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان، من قبل قائد الثورة الإسلاميّة يوم الجمعة في مصلّى الإمام الخميني (ره) بطهران.

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