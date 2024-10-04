عراقجي: ايران عاقدة العزم على دعم المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني

ووصل عراقجي صباح اليوم الجمعة الى بيروت على رأس وفد رسمي، واجتمع مع ميقاتي وتباحث معه حول التطورات الاخيرة في لبنان.

وقدم وزير الخارجية خلال اللقاء تعازي ايران حكومة وشعبا بمناسبة استشهاد امين عام حزب الله الشيهد حسن نصرالله وجمع من المدنيين اللبنانيين الابرياء نتيجة العدوان الصهيوني الارهابي مؤكدا على عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على دعم لبنان حكومة وشعبا و مقاومته امام اعتداءات الكيان الصهيوني.

وشدد على ضرورة مساعي جميع الدول الاسلامية والعربية لتبيين ممارسات اسرائيل غيرالقانونية ومطالبة المنظمات الدولية لوقف اعتداءات "اسرائيل".

من جانبه قدم ميقاتي خلال هذا اللقاء شرحا حول مستجدات الساحة اللبنانية والعدوان الصهيوني عليه معتبرا اياه مؤشرا على ارتكابه جريمة حرب.

واعرب ميقاتي عن اسفه لصمت مجلس الامن تحاه مغامرات الكيان الصهيوني الخطيرة واشاد بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للبنان حكومة وشعبا في هذه الظروف الصعبة.

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