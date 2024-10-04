٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:١٤ م
رمز الخبر: 85617344
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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استشهاد احد قوات حرس الحدود الايرانية في مدينة زابل

٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:١٤ م
رمز الخبر: 85617344
استشهاد احد قوات حرس الحدود الايرانية في مدينة زابل

زاهدان/4 تشرين الاول/اكتوبر/ ارنا -اعلن العميد في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عادل حيدري" عن استشهاد احد قوات حرس الحدود الايرانية في مدينة زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

واوضح العميد حيدري بأن الشهيد أمير محمد كاخكي قد استشهد برصاصة مباشرة أثناء حراسته الحدود الجنوبية الشرقية لايران في زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وتابع انه وفي الليلة الماضية و أثناء حماية حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية أصيب احد قوات حرس الحدود الايرانية في مدينة زابل ويدعى اميرمحمد كاخكي وهو احد أفراد اللواء المتحرك 177 المتنقل والمتمركز عند نقاط الصفر الحدودية برصاصة مباشرة من العدو بسبب تحركات الأعداء الهاربين على الجانب الآخر من الحدود، مما ادى الى استشهاده على الفور.

كما اكد على ان إن أي تحرك صغير للمخلين بأمن حدود الوطن لن يمر دون رد، وسيكون مصحوبا برد حاسم من قوات الجمهورية الإسلامية الايرانية المسلحة.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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