عراقجي: على حكومات المنطقة ان تكون حازمة في دعمها للبنان

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتب وزير الخارجية الايراني :" أنا متواجد في بيروت مع أعضاء من البرلمان الايراني وجمعية الهلال الأحمر للإعلان وبكل وضوح بأن إيران ستقف دائما الى جانب الشعب اللبناني.

كما دعا عراقجي حكومات المنطقة الى ان تكون حازمة في دعمها للبنان خاصة في ظل هجمات الكيان الإسرائيلي.

و بتوصية من الرئيس الايراني ،وصل وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي على راس وفد ايراني صباح اليوم الى لبنان غير آبه بتهديدات الكيان الصهيوني بقصف الطائرات الايرانية المتوجهة الى مطار بيروت الدولي.

و يقوم وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي بزيارة رسمية للبنان حيث يجري مباحثات حول التطورات المتسارعة مع المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.

ويوم السبت الماضي، اخترق الكيان الإسرائيلي ترددات برج مراقبة مطار بيروت الدولي وهدّد باستهداف طائرة مدنية إيرانية في حال هبوطها في المطار. على إثر ذلك، أوعز وزير الأشغال والنقل علي حمية بالطلب من الطائرة الإيرانية عدم الهبوط وتجنب دخول الأجواء اللبنانية.

وعلى الرغم من هذه التهديدات والتصعيد في المنطقة، فقد تمت هذه الزيارة بتوصية وتأكيد من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان نفسه، وبذلك كسرت الحصار السياسي بتواجد مسؤول سياسي رفيع المستوى في لبنان كوزير الخارجية الايراني وايضا كسرت الحصار الاغاثي عبر تقديمها 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية الى لبنان كجزء من المساعدات الإنسانية الإيرانية.

انتهى**ر.م