الرئيس نبيه بري يثمّن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وخلال زيارته الى لبنان ، التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للتشاور في اخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وضمن نقل تحيات قائد الثورة الاسلامية الى الشعب اللبناني الشجاع والمقاوم وتعزيته وتبريكه باستشهاد السيد حسن نصر الله وسائر قادة المقاومة، اكد عراقجي على ان دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة هي الضمانة لاستمرار مسيرة المقاومة المشرفة في لبنان.

وفي إطار النهج المسؤول الذي تتبعه إيران لحماية السلام والاستقرار في المنطقة ضد توسع شر الكيان الصهيوني،اكد وزير الخارجية الايراني على وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب لبنان بشكل كامل ضد عدوان كيان الاحتلال الاسرائيلي مشددا على ان إنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووقف العدوان على لبنان أمر ضروري لعودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.

كما أشار عراقجي الى أهمية المزيد من التعاون النشط والفعال بين الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي لممارسة الضغط على الداعمين الغربيين للكيان الصهيوني من أجل كبح جماحه،موضحا بأنها مسؤولية أخلاقية وإسلامية وقانونية تقع على عاتق جميع الدول الإسلامية والعربية بألا تسمح لكيان الاحتلال بالاعتداء على سلامة أراضي وسيادة لبنان والدول الإسلامية الأخرى.

ومن جهته ، ثمّن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي مؤكدا على ارادة الشعب اللبناني الصبور وعزيمته التي لا تعرف الكلل في مواجهة الاحتلال والعدوان.

كما دعا بري الى استخدام أكثر فعالية للأدوات الدبلوماسية لشرح الوضع الخطير في لبنان ومنع الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه الشريرة المتمثلة في منع وصول المساعدات الإنسانية الى اللاجئين اللبنانيين، مشددا على المسؤولية الجماعية للأمة الإسلامية والعربية تجاه هذا الأمر.

هذا وسبق لوزير الخارجية الايراني أن التقى وتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاني على هامش زيارته الى لبنان اليوم.

انتهى**ر.م