مقتل جنديين وإصابة 23 آخرين من لواء غولاني بطائرة مسيّرة قادمة من العراق

وتحت بند سُمح بالنشر ، اعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي "دانيال هاغاري" عن مقتل جنديين من لواء غولاني الكتيبة 13 جراء انفجار طائرة بدون طيار في قاعدة عسكرية في الجولان حيث أُطلقت الطائرة من العراق.

واضاف المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي بأن الطائرة العراقية تسببت بإصابة 23 جنديا آخرين.

ولم يعط الاحتلال تفاصيل أكثر حول هذا الهجوم لكن إذاعة جيش الاحتلال قالت إنه للمرة الأولى منذ بداية الحرب تنجح عمليات مجموعات عراقية بإيقاع قتلى وجرحى.

وذكرت الإذاعة العبرية أن التحقيق الأولي بيّن أن نظام الدفاع الجوي فشل برصد المسيرة التي انفجرت بشمال الجولان.

هذا وقد اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان لها اليوم الجمعة، إنها هاجمت في ثلاث عمليات منفصلة أهدافا في طبريا والجولان المحتل بواسطة الطائرات المسيَّرة.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أمس الخميس عن انها هاجمت هدفا في جنوب الأراضي المحتلة بطائرة مسيرة قالت إنها ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى.

وكانت المقاومة الاسلامية العراقية قد استهدفت أهدافا حساسة ومهمة في إيلات الواقعة جنوب فلسطين المحتلة خلال الأسبوع والأشهر الماضية.

وسبق أن حذرت هذه المقاومة الأراضي المحتلة في عمليات سابقة من أنه إذا واصل الكيان الصهيوني هجماته على قطاع غزة فإنه سيكثف عملياته ضد مواقع هذا الكيان.

انتهى**ر.م