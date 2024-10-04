المشاركة الشعبية الحماسية في صلاة الجمعة بطهران دليل على الوحدة الوطنية الايرانية

واشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي " علاء الدين بروجردي" الى ان تصريحات قائد الثورة الاسلامية في صلاة الجمعة اليوم كانت كعادتها صريحة وواضحة وموثوقة وتعد بمثابة مناورة سياسية ورسالة اقتدار واضحة ضد الأعداء.

واكد على توصيات قائد الثورة الاسلامية المتمثلة بواجب الدفاع عن الامة الاسلامية والشعبين اللبناني والفلسطيني المظلومين وفقا لشريعة الإسلام المقدسة.

كما رأى بان تصرفات الشعبين الفلسطيني واللبناني والرد الصاروخي الإيراني على مراكز الصهاينة العسكرية والامنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر قانوني تماما وينسجم مع الدفاع المشروع عن النفس.

انتهى**ر.م