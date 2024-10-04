٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:١٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85617536
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سفير ايران لدى بيروت: زيارة وزير الخارجية إلى لبنان شجاعة وقوية

٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:١٧ م
رمز الخبر: 85617536
سفير ايران لدى بيروت: زيارة وزير الخارجية إلى لبنان شجاعة وقوية

طهران / 4 تشرين الاول / اكتوبر/ارنا- اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت مجتبى اماني، زيارة وزير الخارجية إلى لبنان بانها كانت زيارة شجاعة وقوية وستكون لها نتائج إقليمية مهمة.

وكتب أماني، الذي أصيب في وقت سابق جراء الهجوم الإرهابي بواسطة أجهزة الاستدعاء (البيجر) ويخضع الان للعلاج، على صفحته الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي "اكس": زيارة الدكتور عراقجي الى لبنان كانت زيارة شجاعة وقوية وستكون لها نتائج إقليمية مهمة.

وأضاف: لقد اثبتت إيران دائما أنها تقف إلى جانب لبنان في المواقف الصعبة.

ولفت أماني إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح أبداً بتغيير مصير المنطقة من قبل أميركا والكيان الصهيوني غير الشرعي.

كما أكد سفير إيران في لبنان أن المستقبل ستحدده دول المنطقة وعلى رأسها جبهة المقاومة.

انتهى ** 2342

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