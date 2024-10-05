عملية "طوفان الأقصى" غيرت معادلات العالم الغربي

وقال السيد مجتبى أبطحي في كلمة له مساء الجمعة بمدينة سمنان (شرق طهران) في حفل تأبين شهداء جبهة المقاومة وتكريم سنوات نضال ومكانة الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله والقادة الآخرين في جبهة المقاومة: ان عملية "طوفان الأقصى" العظيمة التي تم فيها توجيه ضربات قاتلة للأعداء ، تعتبر نقلة استراتيجية وهي الآن في حالة اتساع جغرافيا الحرب.

واضاف: الحرب صعبة ولكن النصر لنا.

وقال أبطحي: إن جريمة بعض الدول الإسلامية بصمتها وعدم مبالاتها بالظلم الواقع على غزة لا تقل فقط عن جرائم الكيان الصهيوني، بل هي اكبر منها.

وتابع أمين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية: الماسونيون والأعداء يسعون بالحيل والجهود الإعلامية إلى الترويج للإسلاموفوبيا وتضليل عقول الشباب، إن إحياء المثل العليا هو السبيل لمواجهة الإسلاموفوبيا ومؤامرات الأعداء في هذا المجال.

وأشار الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية إلى الأبعاد القيادية والنضالية والأخلاقية والروحية للشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وقال: حامل لواء المقاومة والقوى الأخرى من هذه الجبهة هم خريجو مدرسة الامام الحسين (ع) والقرآن والانبياء والامام الراحل (رض).

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