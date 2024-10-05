مدير الحوزات العلمية: الشهيد السيد نصر الله نادى بخطاب الثورة الإسلامية

وشرح آية الله علي رضا اعرافي، مساء الجمعة، في مراسم تأبين امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة قم ، بعض إنجازات هذا المجاهد الشهيد وقال: ان شموخ حزب الله، وإعداد الشباب المقاوم وخلق قوة جديدة في لبنان، جزء من إنجازات الشهيد السيد نصر الله.

كما اعتبر تأسيس محور المقاومة من آخر أعمال السيد المقاوم وقال: السيد حسن نصر الله كان الصوت الصادح لخطاب الثورة الإسلامية، وانعكاس فكر الثورة الإسلامية في العالمين الإسلامي والعربي، كان من نتائج اجراءات السيد المقاوم.

واعتبر آية الله اعرافي دحر شر داعش وإرساء الأمن للمقامات والعتبات المقدسة في الدول الإسلامية ثمرة تضحيات محور المقاومة، وقال: كان للشهيد السيد نصر الله دور لا يعوض في خلق هذه الملحمة.

واستذكر أن حصار "إسرائيل" تشكل مع السيد حسن نصر الله، وقال: اليوم الكيان الصهيوني محاصر من العالم الإسلامي بفضل الوعود الصادقة للثورة الإسلامية ومحور المقاومة وحزب الله.

انتهى ** 2342