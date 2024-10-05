عراقجي:هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

وقال "عباس عراقجي"لدى وصوله إلى سوريا، للصحافيين: إن هدف زيارته إلى دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات الإقليمية مضيفا: في بيروت، أجرينا مشاورات مهمة مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية.

وذكر أننا سنواصل المحادثات مع مسؤولي الحكومة السورية في دمشق لمزيد من المشاورات قائلا: لقد كنا دائمًا على تواصل وثيق مع أصدقائنا في الحكومة السورية فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة. أهم نقاش اليوم هو مناقشة وقف إطلاق النار في لبنان وخاصة في غزة.

وأضاف عراقجي: كما آمنا منذ البداية، فإن الکیان الصهيوني لا يعرف لغة أخرى غير لغة القوة والحرب والجريمة وهو يواصل جرائمه كل يوم في بيروت وجنوب لبنان وغزة وهذا يتطلب جهدا جماعيا في المجتمع العالمي لوقف هذه الجرائم.

وأشار وزير الخارجية إلى أن جهودنا مستمرة ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم أكبر في دمشق بشأن الخطوات التالية، قائلا: مباحثاتنا الثنائية واسعة جدًا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية ولدينا علاقات جيدة مع الحكومة السورية ومن الطبيعي أن نراجعها ونحاول إزالة العقبات القائمة لفتح مجالات جديدة ومواصلة العلاقات بشكل أفضل من قبل.

وتابع: كانت لدينا دائما مناقشات جيدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، ومن الطبيعي أن تصبح هذه المناقشات أكثر أهمية الآن بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة.

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