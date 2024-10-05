عراقجي يلتقي نظيره السوري في دمشق

والتقى عراقجي والوفد المرافق له، وزير الخارجية والمغتربين السوري "بسام صباغ"، في العاصمة السورية دمشق وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وفي منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، عن وصول وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، إلى دمشق علی رأس وفد في زیارة رسمیة إلى سوریا حیث یلتقي بالمسوولین السوریین رفیعي المستوی لمناقشة العلاقات الثنائیة والتطورات الاقلیمیة.

وکان عراقجی قد وصل أمس الجمعة، إلى بيروت لمنافشة مستجدات الساحة اللبنانية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم المقاومة اللبنانية في مواجهة الكيان الصهيوني.

انتهى**3276