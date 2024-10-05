٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85618024
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عراقجي يلتقي نظيره السوري في دمشق

٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٣ م
رمز الخبر: 85618024
عراقجي يلتقي نظيره السوري في دمشق

طهران/ 5 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، نظيره السوري "بسام صباغ"، في العاصمة السورية دمشق.

والتقى عراقجي والوفد المرافق له، وزير الخارجية والمغتربين السوري "بسام صباغ"، في العاصمة السورية دمشق وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وفي منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، عن وصول وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، إلى دمشق علی رأس وفد في زیارة رسمیة إلى سوریا حیث یلتقي بالمسوولین السوریین رفیعي المستوی لمناقشة العلاقات الثنائیة والتطورات الاقلیمیة.

عراقجي يلتقي نظيره السوري في دمشق

وکان عراقجی قد وصل أمس الجمعة، إلى بيروت لمنافشة مستجدات الساحة اللبنانية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم المقاومة اللبنانية في مواجهة الكيان الصهيوني.

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