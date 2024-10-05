23شهيدا و 66 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية في غزة

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,825 شهيداً و96,910 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولفتت الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

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