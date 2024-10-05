الرد الصاروخي الايراني بمثابة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها

وفي مقابلة خاصة مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) في إسلام آباد اليوم السبت،صرح رئيس جمعية علماء الاسلام الباكستانية "مولانا فضل الرحمان" بأنه يجب على دول العالم الإسلامي تشكيل نظام دفاع وقيادة مشترك لدعم فلسطين.

واكد رئيس جمعية علماء الاسلام الباكستانية على ان فلسطين هي الأرض المقدسة للمسلمين والعرب،وان وجود الاحتلال الاسرائيلي فيها هو امر غير قانوني ويجب في هذه الاوضاع الحرجة يجب ان تتحد الامة الاسلامية وتكون صوتا واحدا وجبهة موحدة مشتركة بوجه الكيان الصهيوني غير الشرعي و الا يكون هناك انقسام وفوضى في صفوف الامة الاسلامية .

وفيما اكد على أهمية موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مساعدة الفلسطينيين ومواجهة الكيان الصهيوني،طالب مولانا فضل الرحمان الدول الأخرى المؤثرة في العالم الإسلامي بالتنسيق فيما بينها وايران مثل باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا وماليزيا ومصر لحماية المصالح المشتركة للمسلمين، وهي المساعدة على تحرير فلسطين.

واعتبر رئيس جمعية علماء الاسلام الباكستانية ، ان رئيس الجمهورية الايرانية الراحل الشهيد اية الله رئيسي والشهيدين اسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله شخصيات عظيمة في العالم الاسلامي ورائدة في مواجهة الكيان الصهيوني، لافتا الى ان هذا الكيان الغاصب هو السبب الرئيسي لانتشار الحرب و لانعدام الامن والسلام في المنطقة.

ورأى بأن العملية الصاروخية الإيرانية ضد المنشآت العسكرية والامنية الصهيونية كانت في الواقع ردا انتقاميا واستخداما لإيران لحقها المشروع في الدفاع عن نفسها.

وصرح بأن السعي الجاد لدعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد وحشية الكيان الإسرائيلي يتطلب رؤية العالم الإسلامي الموحدة بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والأيديولوجية.

ولفت مولانا فضل الرحمان الى انه ينبغي على مسلمي العالم أن يفكروا في سبب رغبة الكيان الإسرائيلي في توسيع نطاق الحرب من غزة الى لبنان وجرها نحو إيران.

واشاد بالعمليات الجهادية البطولية للمقاومة الفلسطينية وصمودها ومواجهتها الكيان الاسرائيلي الغاصب على مدى عام .

كما افاد بأن جمعية علماء الإسلام الباكستانية أعدت مظاهرات كبيرة في مدن باكستانية مختلفة بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى بحضور اطياف المجتمع الباكستاني ليعبروا عن دعمهم القوي للمقاومة الفلسطينية واهل غزة.

هذا وقد اعلن رئيس وزراء باكستان أمس خلال لقائه زعماء بارزين لأحزاب البلاد،انه وبمناسبة مرور عام على عملية طوفان الاقصى سيتم يوم الاثنين 7 تشرين الاول/اكتوبر عقد اجتماع مشترك للأحزاب السياسية الباكستانية الداعمة لفلسطين ورفض مؤامرات الكيان الإسرائيلي.

انتهى**ر.م