٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85618411
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المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور : ايران تنتهج سياسة دعم المقاومة.. نهج الشهيد نصر الله خالد حتى الابد

٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ م
رمز الخبر: 85618411
المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور : ايران تنتهج سياسة دعم المقاومة.. نهج الشهيد نصر الله خالد حتى الابد

طهران/ 5 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "طحنان نضيف"، بان سياسة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، انطلاقا من دستور البلاد وتعليمات الامام الخميني (رض) وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، متمثلة في نصرة مستضعفي العالم وجبهة المقاومة؛ مردفا ان "نهج الشهيد السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله لبنان سيستمر الى الابد".

وفي تصريح له خلال اللقاء مع المسؤولين لدى "الجبهة الثقافة للثورة الاسلامية"، تطرق نظيف الى واقعة استشهاد سيد المقاومة، ورفاق دربه بمن فيهم المستشار العسكري الايراني العميد حرس ثوري الشهيد نيلفروشان؛ معزيا بفقد هؤلاء الابرار، ومؤكدا انهم نالوا امانيهم في نيل مرتبة الشهادة السامية.

واردف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، ان هؤلاء الشهداء الاجلاء قدموا ارواحهم في سبيل الحق والعدالة والدفاع عن المظلومين والانسانية والمسلمين؛ مشددا على استمرار هذا النهج بكل اقتدار.

وحول واقعة استشهاد السيد حسن نصر الله، قال نظيف : نحن ثُكلنا بهذا المصاب الجلل، وفي الوقف نفسه متأكون بان حزب الله وجبهة المقاومة سيواصل المضي بكل قوة حتى الانتصار النهائي على الكيان الصهيوني.

وصرح هذا المسؤول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن ترضخ للهيمنة، كما لا تسعى الى فرض سيطرتها على الاخرين؛ وهو المبدا الذي يؤكد عليه الدستور الايراني في اجزائه العديدة.

انتهى ** ح ع

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