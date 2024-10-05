انصار الله : سنقابل غارات واشنطن ولندن برد قاس وموجع

وفي تصريح للجزيرة نت اوضح القحوم، أن "العدوان الأميركي البريطاني استمر يوم الجمعة عبر الغارات على عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى وباستهداف المنشآت المدنية؛ في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية".

وعدّ القحوم هذه الغارات، انها "محاولات لثني اليمن الكبير عن موقفه المشرف والفاعل والمؤثر والمستمر في مساندة غزة ولبنان بعد فشل العدوان الأميركي البريطاني في حماية كيان الصهاينة المؤقت والزائل حتما".

وشدد القيادي الحوثي على، أن "إمعان أميركا وبريطانيا بالاستمرار في العدوان على اليمن الكبير سنقابله برد قاس ومزلزل وموجع"؛ متوعدا البلدين بـ "تحمل ضرباتنا، كما حملهما مسؤولية توسيع الصراع في المنطقة، من ان القادم عليهما أعظم".

وفي اشارة الى "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، قال : إن القدرات العسكرية لليمن تتعاظم، ولدينا اليد الطولى في الدفاع عن سيادة بلدنا ومقدراته وشعبه.

وأعلنت حركة انصار الله الجمعة، تعرض العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة والبيضاء وذمار لـ18 غارة جوية أميركية بريطانية، دون التطرق إلى نتائج هذه الهجمات التي تعد الأعنف منذ أشهر.

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انتهى ** ح ع