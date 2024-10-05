لبنان: المقاومة الاسلامية تتصدى لمحاولة الاحتلال التسلل في عديسة وتستهدف قواعده

وفي التفاصيل،قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:00) من عصر السبت (بالتوقيت المحلي لبيروت)، ‏ثكنة "معاليه غولاني" بصلية صاروخية. واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مرابض وتجمعات الاحتلال في حرش مستوطنة "دان" بصلية صاروخية كبيرة.

وكذلك، استهدفوا ‏ عند الساعة (2:20) من بعد ظهر السبت مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية.‏ وعند الساعة (2:10) من بعد الظهر، دك ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة "كرمئيل" بصلية صاروخية. ‏

وأيضاً، استهدف حزب الله مستوطنة "سعسع" بصاروخي من طراز "فلق 2". وكذلك، استهدف ‏مجاهدو المقاومة عند الساعة (10:30)، من صباح السبت، قاعدة ‏"رامات دافيد" ‏بصلية من صواريخ "فادي 1"‏.

وفي عمليةٍ أخرى، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة السابعة من صباح السبت، دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" في أثناء محاولة تقدمها إلى مرتفع الباط آخر حرش مارون، وذلك باستخدام صاروخ موجّه، وأصابوها إصابةً مباشرة، موقعين طاقمها بين قتيلٍ ومصاب.

حزب الله يتصدى لقوات الاحتلال أثناء محاولتها التسلل عند عديسة

وفي عملياتٍ أخرى أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في لبنان، فجر السبت، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة (02:20)، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة عبير في يارون، بصلية صاروخية.

وأيضاً، استهدف مجاهدو المقاومة، تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "كفرجلعادي" بصلية صاروخية. واستهدفوا عند الساعة (02:15) من ساعات الفجر تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "كفريوفال" بصلية صاروخية. وفجر السبت، تصدّى مجاهدو المقاومة لمحاولة تسلل إسرائيلية في محيط بلدة عديسة جنوبي لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

ووفق بيانٍ سابق للمقاومة فقد حاولت قوّة مشاة إسرائيلية التقدّم في اتجاه محيط البلدية في بلدة عديسة أيضاً، وذلك مساء الجمعة، ولكن المقاومة تصدّت للقوة واشتبكت معها ما أدّى إلى حدوث انفجار ضخم، الأمر الذي أجبر القوة الإسرائيلية على التراجع مع وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وشهدت "جبهة الإسناد اللبنانية حتى اللحظة 5 عمليات التحام مباشر بين المقاومة وقوات الاحتلال 2 منهما في عديسة"، وأنّ "الاحتلال يقوم بعملية تمشيط كثيفة للغاية في اتجاه القطاع الغربي، بالإضافة إلى شنّه سلسلة غارات".

تدمير 6 دبابات "ميركافا" للاحتلال منذ بدء الاشتباكات

وتم تدمير 6 دبابات "ميركافا" بصواريخ المقاومة الإسلامية منذ بدء الاشتباكات، وأن قوات الاحتلال تسعى جاهدة للوصول إلى مرتفع الباط، إلا أن عمليات المقاومة تحول دون ذلك.

وانطلقت نيران مباشرة من لبنان في اتجاه موقع "الرمثا" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ في "روش بينا" (جنوب شرق صفد)، ودوي صفارات الإنذار في المنطقة.

وتأتي هذه العمليات بعدما نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان 23 عمليةً عسكريةً متنوعة الأهداف ضد الاحتلال الإسرائيلي، خلال يوم الجمعة.

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