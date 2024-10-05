مدير عام "ارنا": عملية "طوفان الاقصى" جعلت فلسطين القضية المركزية في المنطقة والعالم

جاء ذلك في حوار اجراه التلفزيون الايراني مع مدير عام "ارنا" حسين جابري انصاري مساء السبت حول آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة.

وفي تحليله لأداء الكيان الصهيوني قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، قال جابري انصاري: في لحظة السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كنا نواجه وضعاً تم ذكره بإيجاز في خطاب نتنياهو العام الماضي. وكان ملخص كلام نتنياهو أن القضية الفلسطينية انتهت وأن إسرائيل تتعامل مع 98% من العالم العربي.

وتابع: في العالم الحقيقي، كان تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل قد بدأ من السعودية، وكان يسير بشكل متسلسل بين الدول العربية الأخرى، لكن 7 أكتوبر أحدث جلطة في هذا الأمر. وان الدمار والمجازر واسعة النطاق التي قامت بها إسرائيل، لم تخلق بيئة انعدمت فيها فرص التطبيع للجيل الحالي فحسب، بل للجيل القادم أيضًا.

وأضاف نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية السابق: القضية الفلسطينية خرجت من قضية ميتة وكأنها لا وجود لها خارجيا، ووضعت في قلب كل الأحداث كقضية مركزية في المنطقة. ولهذا السبب لا بد من منح درجة عالية من الاشادة لمصممي عملية طوفان الأقصى، الذين أخرجوا القضية الفلسطينية من ظروف كان يتصور فيها بأنها قد نسيت.

وقال جابري أنصاري: إن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر حولت القضية الفلسطينية إلى قضية مركزية بعد أن ظلت على الهامش لعقدين من الزمن، ويعتبر هذا أهم إنجاز لعملية طوفان الأقصى.

وتابع المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية: خلاصة أحداث 7 أكتوبر من منظور فلسطين والمنطقة كانت في خطاب نتنياهو (العام الماضي) قبيل بدء عملية طوفان الأقصى في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان ملخص كلامه أن القضية الفلسطينية انتهت وأن إسرائيل على علاقة مع 98% من العرب.

*طوفان الأقصى أوقفت امكانية التطبيع

وأضاف: "في العملية الواقعية ، تسارعت وتيرة التطبيع، وكان من المتوقع أن تنشأ قريباً علاقات بين الكيان والسعودية، وبعد ذلك تتشكل كرة الثلج المتدحرجة في العلاقات العربية مع إسرائيل. وعمليا، خلقت طوفان الأقصى أجواء توقفت فيها إمكانية الدفع بالتطبيع، على المستوى الشعبي على الأقل. لقد خلق حجم عمليات الابادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني مناخًا نفسيًا لدى الرأي العام في المنطقة لدرجة أن الأسس اللازمة للتطبيع واجهت أزمة.

وقال جابري أنصاري: 7 أكتوبر أخرج فلسطين من قضية ميتة إلى قلب الأحداث. ومن هذا المنطلق يجب أن يحصل مصممو طوفان الأقصى على درجة عالية من الاشادة لأن قضية فلسطين أصبحت القضية الأولى للمنطقة والعالم. وكان هذا أهم إنجاز للشعب الفلسطيني والمقاومة.

*عملية طوفان الأقصى جلبت الأمل لفلسطين

وأكد محلل القضايا السياسية الدولية: أن هذه العملية خلقت الأمل في فلسطين بأن المقاومة فعالة وتؤدي إلى نتائج. والنقطة الأخرى أنها أظهرت أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، فقد أعلن حزب الله على الفور أنه سيبدأ عمليات ضد إسرائيل وسيواصل القتال مادامت اسرائيل لم تتوقف ، وكما نرى فإن هذا القتال مستمر حتى يومنا هذا.

وأضاف: في المقابل دخل العراق في المعادلة، وأنصار الله أيضاً دخلوا الصراع، وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها اليمن قلب الأحداث في الشرق الأوسط . ولأول مرة، رفع اليمن مستوى لعبته إلى القضية الإقليمية المتمثلة في الكفاح ضد الكيان الصهيوني.

وأكد جابري أنصاري: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها منشئ استراتيجية المقاومة بعد الثورة الإسلامية، اختارت الطريق الثالث مقابل طريقي العالم العربي الماضيين، اللذين كانا يتمثلان بالنضال الكلاسيكي أو الاستسلام، والإمام الخميني (رض) قدم الطريق الثالث كمدرسة، ثم واصله قائد الثورة، ولم يكن سوى المقاومة طويلة الأمد من أجل استنزاف إسرائيل.

*إسرائيل غير قادرة على إنهاء عملياتها

وأكد محلل شؤون الشرق الأوسط أن اليمن والعراق ولبنان دخلوا القضية عملياً، كما دخلت إيران المشهد على المستوى السياسي والدعم الشامل، وقال: لقد أظهر هذا الامر اتحاد الساحة أمام إسرائيل، وبالمقابل فان اسرائيل رغم أنها نفذت أعلى مستوى من المجازر، إلا أنها غير قادرة على إنهاء عملياتها، لأنه بمجرد أن تعلن انتهاء عمليتها، سيبرز مقاتلو حماس على الفور وسيتبين مرة أخرى أن إسرائيل لم تحقق سوى القتل والدمار.

وأضاف: "الإسرائيليون يعتزمون مواصلة عملياتهم من بيروت إلى طهران لاستكمال عملية الحصار على غزة من أجل كسر الاتحاد القائم. وتعتزم إسرائيل توسيع مسرح العمليات لفرض معادلتها على أطراف أخرى، وهو ما يعني تدمير وحدة الدول وفتح طريقها المسدود في غزة.

واعتبر جابري أنصاري ان السر وراء العمليات ضد اليمن ومحاولة العمل ضد العراق، والعمليات في بيروت، ورفع مستوى المواجهة مع إيران هو من اجل ان يتمكن الكيان من مواصلة عمليته غير المكتملة في غزة.

وأكد: أن القضية الأهم هي منع المعادلة الجديدة التي تبحث عنها إسرائيل، وبما أن هذا الكيان فشل في لعبته الصغيرة، فسيواجه نفس الطريق المسدود على الساحة الأكبر.

*هدف إسرائيل من النظام الجديد هو فرض معادلة جديدة على المقاومة

وقال جابري أنصاري: إن النظام الجديد الذي تتحدث عنه إسرائيل هو فرض معادلة جديدة على اللاعبين الآخرين من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن إلى إيران. معادلة يتم فيها التخلي عن استراتيجية المقاومة وقطع الدعم عن فلسطين.

وتابع: إن محاولة الكيان فرض نظام جديد هي التخلي عن التحالف والدوائر المترابطة واستراتيجية المقاومة في المواجهة طويلة الأمد والاستنزافية ضد إسرائيل، حتى تتمكن إسرائيل من إنهاء مشكلتها مع فلسطين بهذه الطريقة.

*فلسطين والمقاومة لا تتوقف بالإغتيالات

وأوضح جابري أنصاري أن هذه المهمة التي حددتها إسرائيل لنفسها مستحيلة، وأكد: قضية فلسطين وفصائل المقاومة لا يمكن حلها عن طريق الإغتيالات. إن كافة قيادات المقاومة، من المقاومة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح إلى باقي الفصائل إلى منظمة الجهاد الإسلامي إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، استشهدوا جميعاً في عمليات إغتيال نفذها الكيان الصهيوني. إن الاغتيال هو تكتيك عملياتي وعسكري وأمني مستمر وطويل الأمد لإسرائيل، ومن الممكن اغتيال القادة، لكن لا يمكن القضاء على شعوب المنطقة عن طريق الاغتيال .

وفي إشارة إلى استشهاد قادة حركة المقاومة الاسلامية حزب الله خلال السنوات الماضية، قال مدير عام "ارنا": لا يمكن القضاء على شعوب المنطقة بالاغتيال، لا اغتيال الشيخ أحمد ياسين، ولا اغتيال الدكتور فتحي الشقاقي وأبو جهاد وأبو عمار ياسر عرفات، الذين اغتيلوا جميعاً بطريقة أو بأخرى، لم توصل إسرائيل إلى أهدافها. وفي لبنان، استشهد السيد عباس الموسوي، الأمين العام الثاني لحزب الله، وبعد سنوات قليلة من ذلك، حدث انتصار حزب الله الكبير على إسرائيل في عام 2000.

وأضاف: قضية إسرائيل وفلسطين هي قضية احتلال وإنكار حقوق شعب، وكلما انغلقت نافذة امام هذا الشعب فتحت نافذة أخرى للمقاومة امامه.

*المقاومة لن تترك الساحة

وفي إشارة إلى الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي خلال العام الاخير، قال جابري أنصاري: هذا الكيان لم يتوان عن ارتكاب أي جرائم خلال هذه الفترة، ربما لم يستخدم فقط القنبلة الذرية، وهو غير قادر عمليا على استخدامها لصغر حجم الأراضي الفلسطينية . لقد قتل ما يقرب من 50 ألف شخص، ودمر معظم قطاع غزة، ونزح 2 مليون و 200 الف فلسطيني داخل غزة، لكنهم لم يغادروا أرضهم، بينما في حربي 1947 و1967، انتقل السكان الفلسطينيون من أماكن إقامتهم حتى لا يُقتلوا، وهذا هو تطور للشعب الفلسطيني الذي ظل يعيش تحت القصف المكثف منذ عام وما زال صامداً.

وأكد: أن المهمة التي حددتها إسرائيل لنفسها داخل فلسطين مستحيلة؛ الشعب الفلسطيني يقف ويناضل. كما أظهرت الدائرة الخارجية للمقاومة أنها لن تترك الساحة وأنها ستستمر في دعم فلسطين.

يتبع