بزشكيان: الأطباء البيطريون هم أحدى الركائز الأساسية لتحسين صحة المجتمع

وجاء في رسالة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان إلى مؤتمر إحياء اليوم الوطني وأسبوع الطب البيطري تحت شعار "الطب البيطري، مائة عام من الخدمة، قرن من الفخر" والتي تلاها وزير الجهاد الزراعي نوري قزلجة: أهنئ بـ"اليوم الوطني للطب البيطري" الذي يتزامن مع الذكرى المئوية لهذه المهنة في إيران، لمجتمع الطب البيطري الكبير وجميع الناشطين واللاعبين في هذا المجال الصحي الفعال، وهذا اليوم هو فرصة لتكريم الخدمات الثمينة لهؤلاء الأحبة ومعرفة الإنجازات العلمية في هذا المجال وتقييم الوضع الحالي من أجل رسم استراتيجية واضحة للمستقبل.

واضاف: نعلم جميعًا أن مهنة الطب البيطري تلعب دورًا أساسيًا في مختلف مجالات الصحة ومراقبة الصحة الغذائية وتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والبشرية الجديدة والشائعة والوقاية منها ومكافحة الأمراض الحيوانية والمتعلقة بالدواجن والأمراض المائية وغيرها. دور الأطباء البيطريين كحراس الأمن الغذائي في الخطوط الأمامية مهم جدًا وبالتالي فهم أحدى الركائز الأساسية في تعزيز صحة المجتمع.

وتابع: مما لا شك فيه أن الإنجازات الكثيرة التي حققتها المؤسسة البيطرية في فترة ما يقرب من قرن من الخدمة قد تحققت في ظل الالتزام والتفاني في جهود مختلف مجالات هذه المهنة. وعلى الرغم من الخدمات القيمة والدور الفعال للناشطين في هذا المجال في مجال الصحة والسلامة الغذائية، إلا أن خدماتهم لا تُرى في المجتمع كما ينبغي، وينبغي بذل الجهود ليصبح المواطنون أكثر دراية بالخدمات العظيمة التي يقدمها هؤلاء الأحباء.

وقال: من الضروري أيضًا أن يقدم جميع المسؤولين المعنيين وأصحاب المصلحة، مع اظهار التقدير، دعمًا خاصًا ورعاية لمتطلبات ومطالب المجال البيطري في البلاد، لتوفير منصات مناسبة لتحسين الصحة والأمن الغذائي في البلاد، حتى نشهد التقدم المتزايد باستمرار في هذا المجال.

وحيا رئيس الجمهورية ذكرى وأسماء أساتذة هذه المهنة المهمة وثمّن خدمات كافة الناشطين في هذا المجال، متمنيا أن يتمكن هذا المؤتمر من تعزيز الجهود البحثية والعلمية بتآزر وتعاطف الأطباء البيطريين جميعاً على مستوى الدولة، بغض النظر عن المكانة الحكومية والخاصة، وبالتالي الارتقاء بتحسين صحة المجتمع.

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