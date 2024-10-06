شهداء بقصف إسرائيلي على مدرسة ومنازل سكنية

كما سقط عدد من الشهداء والجرحى إثر استهداف منازل في بيت لاهيا شمالي غزة.

وقد وصل نحو 30 شهيدا و150 جريحا إلى مستشفيات غزة منذ عصر السبت.

کما قال مراسل الجزيرة: إن 12 شهيدا وعشرات الجرحى سقطوا في غارة على مسجد يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

الاحتلال قصف 27 منزلا ومدرسة ومركز نزوح خلال 48 ساعة

کما اعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان:المجازر الإسرائيلية الجديدة تأتي بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي وعدم قدرة المستشفيات على تقديم الخدمة الصحية والطبية بشكل جيد للجرحى والمرضى.

واضاف:جيش الاحتلال قصف 27 منزلا ومدرسة ومركز نزوح بمختلف محافظات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وتابع:جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين وحشيتين وسط القطاع بقصف مسجد ومدرسة يؤويان نازحين راح ضحيتهما 24 شهيدا و93 جريحا.

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