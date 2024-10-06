لجنة التعاون الاقتصادي الإيراني-القطري المشترك الـ10 تعقد اجتماعها بالدوحة

وحول عقد اجتماع مشترك لأمناء لجان التعاون الاقتصادي الإيراني- القطري، اشار رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطاقة الايرانية "مجتبى اكبري " انه خلال زيارة الرئيس الإيراني الى قطر، انعقد في الدوحة اجتماع لجنة المتابعة للجنة التعاون الاقتصادي الإيراني-القطري المشترك الـ9.

واوضح اكبري ان خلال هذا الاجتماع، تم استعراض كافة أحكام وبنود الدورة الـ9 للجنة التعاون الاقتصادي الإيراني -القطري المشترك بحضور الامين القطري لهذه اللجنة ومساعد وزير الصناعة القطري "صالح المانع".

وبناء على هذا الاجتماع، افاد رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطاقة الايرانية انه تقرر عقد الاجتماع الـ10 للجنة التعاون الاقتصادي الإيراني-القطري المشترك اواخر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري، والذي تستضيفه مدينة الدوحة بحضور رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين.

كما اعلن انه من المقرر والمخطط له، سيتم إقامة معرض وورش عمل متخصصة على هامش أعمال اللجنة المشتركة العاشرة بحضور رجال الأعمال الإيرانيين.

هذا وقد التقى يوم الخميس 3 تشرين الاول/ اكتوبر وزير الطاقة الايراني عباس علي ابادي وبصفته رئيس اللجنة الإيرانية- القطرية المشتركة، وزير الصناعة والتجارة القطري والرئيس القطري للجنة لجنة التعاون الاقتصادي الإيراني-القطري المشترك الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني ، وناقشا سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

انتهى**ر.م