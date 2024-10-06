استشهاد صحفي فلسطيني بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا

ويُضاف استشهاد حمد إلى حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعدة، حيث أعلن المكتب الحكومي الفلسطيني في وقت سابق عن ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى أكثر من 174 شهيداً.

وتعرضت مناطق في شمال قطاع غزة بما في ذلك المدارس والمساجد التي تؤوي النازحين لضربات جوية عنيفة من قبل الطيران الصهيوني مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ومنذ اندلاع الحرب المدعومة بشكل مطلق من أميركا، ونتيجة للعمليات الإسرائيلية، قُتل 174 صحفيا فلسطينيا في القطاع، وأصيب أكثر من 190 آخرين، في حين دُمرت 87 مؤسسة إعلامية، بحسب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة.

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