٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٧ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85618929
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استشهاد صحفي فلسطيني بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا

٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٧ ص
رمز الخبر: 85618929
استشهاد صحفي فلسطيني بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا

طهران/ 6 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد الصحفي حسن حمد إثر قصفٍ إسرائيليٍ استهدف منزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويُضاف استشهاد حمد إلى حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعدة، حيث أعلن المكتب الحكومي الفلسطيني في وقت سابق عن ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى أكثر من 174 شهيداً.

وتعرضت مناطق في شمال قطاع غزة بما في ذلك المدارس والمساجد التي تؤوي النازحين لضربات جوية عنيفة من قبل الطيران الصهيوني مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

استشهاد صحفي فلسطيني بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا

ومنذ اندلاع الحرب المدعومة بشكل مطلق من أميركا، ونتيجة للعمليات الإسرائيلية، قُتل 174 صحفيا فلسطينيا في القطاع، وأصيب أكثر من 190 آخرين، في حين دُمرت 87 مؤسسة إعلامية، بحسب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة.

انتهی**1426

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