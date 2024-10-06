ايران تنفي اداعاءات الولايات المتحدة الامريكية التي لا اساس لها بشأن البحر الاحمر

ووفقا لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية فقد انعقد اجتماع اللجنة الرئيسية لحماية البيئة البحرية الـ 82 التابعة لمنظمة حماية البيئة البحرية في الفترة من 30 ايلول/ سبتمبر الى 4 تشرين الاول/أكتوبر في مقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) في لندن.وقد حضره شخصيا ممثل منظمة الموانىء والملاحة البحرية الايرانية و مساعد مندوب ايران الدائم في المنظمة البحرية الدولية (IMO) بوريا كوليوند .

وتطرق هذا الاجتماع الى اوضاع البحر الأحمر في جدول أعماله رقم 2 ، وعليه وجهت بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات لا أساس لها لإيران قوبلت بنفي من مندوب إيران الدائم والوفد المتواجد هناك بحيث تم التأكيد على عمل ايران بجميع التزاماتها وبأن الادراة الأمريكية هي من خلقت زعزعة الأمن في المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر، من خلال دعمها للكيان الصهيوني.

كما تلا الوفد الايراني بيان احتجاج على عدم التزام بريطانيا باتفاقية المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشأن إصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب للوفد الإيراني ،وقد ابدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) اهتمامه بهذا الخصوص وطلب متابعة الموضوع عن كثب لحل هذه القضية.

واضاف الوفد الايراني انه وعلى الرغم من المتابعات المتكررة والوعود الإيجابية، لم يتم إصدار تأشيرة دخول الوفد الإيراني ، مما اضطر هذا الوفد من منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية لحضور هذا الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد ناقش هذا الاجتماع قضايا مهمة منها: التعامل مع تغير المناخ،بحث الحلول للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن،كفاءة استخدام الطاقة للسفن،أهمية زيادة كفاءة استهلاك الطاقة،إدارة مياه الاتزان والاستخدام الأمثل لها في السفن،التعامل مع المخلفات البحرية وإيجاد حلول فعالة لإدارة النفايات،تحديد مناطق جديدة لمكافحة التلوث وايضا تحديد المناطق الحساسة التي تحتاج إلى مزيد من السيطرة والمرقبة.

وعلاوة على ذلك ، تباحث المجتمعون حول سبل اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلوث الهواء، والحد من الضوضاء المشعة تحت الماء عبر دراسة الآثار السلبية للضوضاء تحت الماء الناجمة عن الشحن التجاري وإعادة تدوير السفن عبر تطوير برامج إعادة التدوير والإدارة المستدامة للسفن.

ومن أهم قرارات هذه اللجنة: تشكيل المجموعة المتعددة الأطراف FAL-LEG-MEPC-MSC لدراسة مسألة الشهادات الإلكترونية،إنشاء مجموعة لوضع استراتيجية شاملة لرقمنة النقل البحري تتمحور حول لجنة FAL، الاعلان عن قرار عقد دورة حول الأمن الغذائي لمدة يوم واحد في شباط/فبراير 2025،بالاضافة الى تشكيل سبع مجموعات فنية لتعديل الاتفاقية السابقة ومتابعة الموضوعات المطروحة اعلاه.

ولفت مساعد مندوب ايران الدائم في المنظمة البحرية الدولية (IMO) بوريا كوليوند الى ان الاجتماع القادم للجنة حماية البيئة البحرية سيعقد في الفترة من 7 إلى 11 نيسان/أبريل 2025.

انتهى**ر.م